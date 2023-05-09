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    Мобильный комплекс по опрыскиванию полевых культур создали костанайские школьники

    9 Мая 2023, 16:22

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мобильный автоматизированный комплекс по опрыскиванию полевых культур создали ученики 11 класса физико-математического лицея города Костанай Сергей Трефилов и Александр Цюпай. По словам юных разработчиков, механизм поможет в разы повысить эффективность полевых устройств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «Интеллектуальная система использует электричество вместо вредного топлива на нефтяной основе. Современные системы GPS, безопасные препараты, а также умные алгоритмы просчета маршрута и расхода жидкости, коэффициент полезного действия возрастает, а затраты ресурсов снижаются. Нами было проведено множество тестов, в том числе в полевых условиях. И все доказали жизнеспособность разработки», - рассказали школьники.

    Информатикой, моделированием и робототехникой Сергей Трефилов и Александр Цюпай начали заниматься в начальных классах. Они являются призерами республиканского конкурса социальных проектов, участниками международной выставки цифрового форума.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Образование Наука Минпросвещения РК Костанай
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