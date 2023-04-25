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    Мобильный интернет появится у 98,5 % сельчан Актюбинской области

    25 Апреля 2023, 20:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Мобильным интернетом до конца года обеспечат 98,5 % сельчан Актюбинской области. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления цифровых технологий, на сегодня мобильным интернетом по области охвачено 213 сел. До конца года уровень охвата достигнет 280 сел или 98,5% от сельского населения. Актуальным остаётся вопрос обеспечения мобильным интернетом населённых пунктов с населением менее 100 человек. Аким области Ералы Тугжанов поручил рассмотреть все технические возможности по их подключению.

    Ералы Тугжанов подчеркнул, что в самом Актобе имеются проблемы с качеством связи и мобильного интернета, а также домашнего интернета в частном секторе. Управлению цифровых технологий поручено принять конкретные меры по решению данного вопроса совместно с операторами связи.

    «Работой по улучшению качества должны быть охвачены все участки, где есть проблемы», - подчеркнул аким области.

    В ходе совещания глава региона также поставил перед уполномоченными органами задачу по эффективному ценовому регулированию стоимости товаров и услуг, реализации системных мер по снижению инфляции, в их числе устранение посреднических схем, создание овощехранилищ, теплиц и молочно-товарных ферм.

    Главная мера по стабилизации цен - это увеличение объёмов производства, в том числе в рамках проекта «Ауыл аманаты». На сегодня по «Ауыл аманаты» одобрено 624 проекта, из них по птицеводству - 309. По данным управления финансов, это позволит увеличить обеспеченность мясом птицы собственного производства с нынешних 5,4% до 10,5%. До конца года уровень обеспеченности увеличится в 2,9 раза, то есть до 15,6%. Также в рамках проекта будет введено в эксплуатацию 55 теплиц площадью 1,5 гектара, улучшится ситуация с обеспеченностью овощами местного производства.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Интернет Связь, ТВ, IT
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