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    Мобильным Интернетом 4G обеспечат 163 населенных пункта Жамбылской области

    21 Сентября 2022, 09:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Высокоскоростным Интернетом уже в этом году планируют обеспечить в Жамбылской области почти половину населенных пунктов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам обеспечения сел Интернетом, улучшения качества связи.

    По информации руководителя облуправления цифровых технологий Руслана Нокрабекова, из имеющихся в Жамбылской области 371 населенных пунктов волоконно-оптическими линиями связи охвачено 183.

    «258 населенных пунктов области обеспечено высокоскоростным 2G/3G Интернетом, 112 населенных пунктов - высокоскоростным 4G мобильным Интернетом. До конца года 4G мобильным Интернетом будут обеспечены 163 населенных пункта. На данный момент не полностью имеют Интернет 11 населенных пунктов. В Шуском районе это села Алайгыр, Кулакшын, в Сарысуском - Шыганак, Камкалы, Жайлауколь, Улкен Камкалы, Малая Кокдала, Шагалалы, Актам, в Меркенском - Кумарык, в Мойынкумском - село Уланбель», - сообщил спикер.

    Глава региона поручил совместно с районными акиматами, управлением экономики и бюджетного планирования изучить различные варианты обеспечения отдаленных сел скоростным Интернетом через волоконно-оптические линии связи.

    Аким области заслушал ответы руководителя ведомства и представителей операторов мобильной связи о проводимой работе по обеспечению этих 11 населенных пунктов Интернетом.

    Нуржан Нуржигитов потребовал завершить работы в сроки, заранее устранив все недочеты.

    «В соответствии с поручениями Президента страны перед нами стоит задача устранить цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ к Интернету и качественной связи всех жителей области. Важно на регулярной основе осуществлять мероприятия по улучшению связи, увеличению скорости Интернета», - резюмировал глава региона.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Интернет
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