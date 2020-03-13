Мобильные приложения в качестве альтернативы онлайн ККМ могут появиться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов РК намерено способствовать разработке и внедрению до конца 2020 года мобильного приложения для индивидуальных предпринимателей (в том числе самозанятых граждан и налогоплательщиков, работающих по патенту), которое может выступить бесплатной альтернативой контрольно-кассовым машинам с онлайн-функцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Кроме того, ведутся работы с банками второго уровня касательно интеграции информационных систем комитета государственных доходов (ИС КГД) с банковскими цифровыми решениями для малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что мобильные приложения, осуществляющие переводы между физическими лицами и предпринимателями, также станут бесплатной альтернативой онлайн ККМ и POS-терминалам и даже смогут предоставлять дополнительные сервисы – онлайн-регистрацию, онлайн-сдачу налоговой отчетности и уплату налогов.

В данный момент онлайн-ККМ являются одним из ключевых инструментов качественного налогового администрирования. Сведения с контрольно-кассовых машин позволяют органам государственных доходов анализировать объем денежных расчетов за реализованные товары и оказанные услуги.

Следует понимать, что онлайн-чеки составляют огромные массивы данных, и интеграция ИС КГД со всеми точками продаж напрямую имеет очень высокие риски работоспособности. В этой связи было принято решение о том, что фискальные данные будут приниматься, храниться и передаваться в ИС КГД через операторов фискальных данных.

Такая архитектура реализована во многих странах мира. Более того, к примеру, в Российской Федерации, через частных операторов передаются не только фискальные данные, но и счета фактуры.

С 2014 года оператором фискальных данных определено АО «Казахтелеком». Вместе с тем в 2019 году проведена работа по передаче функции оператора фискальных данных (ОФД) в конкурентную среду. На сегодняшний день функции ОФД осуществляют четыре юридических лица (АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», ТОО «Кар-тел» и АО «KazTransCom»). Данные меры приняты в целях снижения стоимости и повышения качества услуг. Так, на сегодня АО «Транстелеком» снизил цену до 1400 тенге.

Применение онлайн-ККМ стимулирует развитие отечественной IT-отрасли. На сегодняшний день появился целый ряд мобильных онлайн-ККМ, являющихся приложением на смартфоне, некоторые из которых уже распространяются на бесплатной основе. Возможности и безопасность данных пилотных разработок изучаются специалистами Минфина.