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    Мобильные платежи: Поправки в Налоговый кодекс разъяснили в Минфине

    22 Декабря 2021, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На днях были приняты поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). О том, как и когда эти новеллы начнут работать и что поменяется в жизни казахстанцев с принятием документа, рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    Изменения в Налоговый кодекс направлены на повышение эффективности налогового администрирования, на сокращение теневой экономики и поддержку добросовестного бизнеса.

    Закон был разработан совместно с Национальной палатой «Атамекен», Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Он позволит разделить мобильные платежи в предпринимательских целях от частных переводов физических лиц. В Минфине отметили, что частные переводы физических лиц облагаться налогами не будут.

    В законодательстве разделены понятия «мобильный перевод» и «мобильный платеж». Последний осуществляется в оплату товаров и услуг. Это приведет к корректному отражению доходов предпринимателей в налоговых декларациях.

    Фискализация мобильных платежей не предполагает появления нового налога для кого бы то ни было, а лишь направлена на исполнение бизнесом налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

    Предприниматели, как и прежде, должны выдавать кассовый чек потребителю после получения мобильного платежа.

    Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта 2022 года.

    Обмен данными помобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года.

    В Минфине напомнили, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до конца 2022 года в рамках действующего моратория, введенного ранее по поручению Главы государства на 3 года.

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    Минфин РК Налоги
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