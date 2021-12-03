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    Мобильные платежи и переводы: что нужно знать

    3 Декабря 2021, 21:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по Мангистауской области ответил на самые актуальные и часто задаваемые вопросы, касающиеся мобильных платежей и переводов, передает МИА «Казинформ».

    ВОПРОС : Я физическое лицо. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

    ОТВЕТ: Нет. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о ваших переводах налоговым органам передаваться не будут. Вы можете, как и прежде совершать и принимать переводы в своих личных целях.

    В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими ничего не изменится.

    ВОПРОС: Будут ли наложены ограничения или налоги на мобильные переводы?

    ОТВЕТ: Нет. Переводы между физлицами не подлежат налогообложению.

    Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги или ограничения на переводы.

    ВОПРОС : Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги?

    ОТВЕТ: Нет. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги.

    Отметим, что использование мобильных переводов в предпринимательских целях и сейчас не освобождает продавцов от обязанностей по уплате налогов и выдачи фискальных чеков согласно законодательству РК.

    ВОПРОС : Я ИП или руководитель компании. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

    ОТВЕТ: В соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года.

    ВОПРОС : О чем тогда этот проект закона?

    ОТВЕТ: Законопроект не касается мобильных переводов между физическими лицами. Предполагается введение понятия мобильных платежей и обязанность для ИП и юридических лиц принимать оплату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательские деятельности счета.

    ВОПРОС : Я занимаюсь частным извозом. Если я открою ИП, то нужно иметь кассовый аппарат? И могу ли я сам таксовать? Или нужно нанимать водителя?

    ОТВЕТ: Да, нужно иметь кассовый аппарат. Это может быть обычное мобильное приложение (ReKASSA, NurKASSA и т.п.).

    Также, можно выбрать удобный налоговый режим:

    - на основе патента - 1% (используется при отсутствии наемных рабоников);

    - по упрощенной форме - 3%.

    Нанимать водителя не нужно. Вы можете продолжать заниматься извозом, будучи предпринимателем.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК Налоги
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