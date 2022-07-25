Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мобильные комплексы для профилактики ДТП устанавливают на дорогах Жамбылской области

    25 Июля 2022, 08:23

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2022 года обсудили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин в ходе совещания довел до личного состава задачи, поставленные министром внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Маратом Ахметжановым на недавнем заседании коллегии МВД РК.

    В целом, оперативная обстановка в области стабильная, было доложено главе жамбылского региона в ходе совещания. За шесть месяцев достигнуто снижение количества зарегистрированных правонарушений и преступлений на 1,1 %. Снизилось количество убийств, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, краж и скотокрадства. Подразделениями патрульной полиции по «горячим следам» раскрыто 361 преступление.

    С начала этого года выявлено 286 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше тонны различных наркотических средств.

    С повестки дня правоохранительных органов жамбылского региона не снимается вопрос обеспечения дорожной безопасности.

    По итогам шести месяцев наблюдается увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на 40,9 %. Основной причиной подавляющего большинства ДТП является сознательное нарушение водителями и пешеходами Правил дорожного движения.

    В связи с этим, жамбылскими полицейскими полностью пересмотрена расстановка патрульных экипажей и за счет перераспределения сил и средств увеличена их плотность. Вдвое сокращена протяженность маршрутов патрульных экипажей на загородных трассах, что должно улучшить надзор за дорожным движением.

    В ходе совещания были обсуждены меры по внедрению цифровых технологий, в частности расширение системы видеонаблюдения, пострадавшей в ходе январских событий, использование аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

    В целях профилактики ДТП на автодорогах Жамбылской области установлено 10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан» и 12 комплексов «Автоураган».

    В завершение совещания генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин акцентировал внимание на том, что одной из приоритетных задач, поставленных перед органами внутренних дел, является обеспечение открытости и прозрачности работы ведомства в рамках концепции «слышащего государства».

    «Ни одно обращение граждан, поступающее в департамент полиции, не должно остаться без надлежащего рассмотрения и ответа. Если люди не будут находить ответы на волнующие их вопросы, они потеряют доверие к правоохранительным органам», - отметил глава жамбылского региона.

    В первом полугодии департаментом Жамбылской области рассмотрено более 2 тыс. обращений, в том числе 575 – на приемах граждан, уточнили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт Безопасность МВД РК Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам