Мобильные комплексы для профилактики ДТП устанавливают на дорогах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2022 года обсудили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин в ходе совещания довел до личного состава задачи, поставленные министром внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Маратом Ахметжановым на недавнем заседании коллегии МВД РК.

В целом, оперативная обстановка в области стабильная, было доложено главе жамбылского региона в ходе совещания. За шесть месяцев достигнуто снижение количества зарегистрированных правонарушений и преступлений на 1,1 %. Снизилось количество убийств, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, краж и скотокрадства. Подразделениями патрульной полиции по «горячим следам» раскрыто 361 преступление.

С начала этого года выявлено 286 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше тонны различных наркотических средств.

С повестки дня правоохранительных органов жамбылского региона не снимается вопрос обеспечения дорожной безопасности.

По итогам шести месяцев наблюдается увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на 40,9 %. Основной причиной подавляющего большинства ДТП является сознательное нарушение водителями и пешеходами Правил дорожного движения.

В связи с этим, жамбылскими полицейскими полностью пересмотрена расстановка патрульных экипажей и за счет перераспределения сил и средств увеличена их плотность. Вдвое сокращена протяженность маршрутов патрульных экипажей на загородных трассах, что должно улучшить надзор за дорожным движением.

В ходе совещания были обсуждены меры по внедрению цифровых технологий, в частности расширение системы видеонаблюдения, пострадавшей в ходе январских событий, использование аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

В целях профилактики ДТП на автодорогах Жамбылской области установлено 10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан» и 12 комплексов «Автоураган».

В завершение совещания генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин акцентировал внимание на том, что одной из приоритетных задач, поставленных перед органами внутренних дел, является обеспечение открытости и прозрачности работы ведомства в рамках концепции «слышащего государства».

«Ни одно обращение граждан, поступающее в департамент полиции, не должно остаться без надлежащего рассмотрения и ответа. Если люди не будут находить ответы на волнующие их вопросы, они потеряют доверие к правоохранительным органам», - отметил глава жамбылского региона.

В первом полугодии департаментом Жамбылской области рассмотрено более 2 тыс. обращений, в том числе 575 – на приемах граждан, уточнили в пресс-службе ведомства.