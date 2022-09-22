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    Мобильные группы Минтруда проводят разъяснение норм проекта Соцкодекса в регионах РК

    22 Сентября 2022, 22:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана стартовала широкомасштабная информационно разъяснительная кампания, организованная Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях разъяснения населению основных направлений Послания Главы государства народу Казахстана в социально-трудовой сфере и норм проекта Социального кодекса РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Мобильные группы, в состав которых вошли представители министерства и руководители дочерних организаций начали работу в Атырауской, Жамбылской и Костанайской областях.

    По прибытии в регионы руководители мобильных групп проведут встречи с заместителями акимов областей, курирующих социально-трудовую сферу. После этого мобильные группы выедут в районы, где проведут встречи с депутатами маслихатов, населением, работодателями и трудовыми коллективами, работниками организаций образования, здравоохранения и социальной защиты, молодежью, коллективами и опекаемыми в медико-социальных учреждениях.

    Казахстанцам расскажут о внедрении Цифровой карты семьи, новой политике в сфере занятости, новой миграционной политике, мерах поддержки семей с детьми, модернизации системы специальных социальных услуг, повышении пенсионных выплат.


    Фото : gov.kz




    Минтруда РК Регионы Общество Социальный кодекс
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