Мобильное приложение пришло на помощь экстренным службам и полиции

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британец Крису Шелдрику, чей дом никак не могли найти службы доставки, придумал мобильное приложение what3words, которое делит карту мира на 57 триллионов небольших квадратов, и каждый из них обозначается комбинацией из трех слов. Благодаря приложению экстренные службы могут точно определить место нахождения объекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBС.

В начале августаДжесс Тинсли вместе с друзьями отправилась на прогулку по живописнымокрестностям в графстве Дарем на севере Англии. Но через три часа молодые людиобнаружили, что безнадежно потерялись. Ближе к ночи компания вышла к месту, гделовил телефон, и позвонила по телефону экстренных служб 999. Там им далинеожиданный совет - скачать приложение what3words.

По словам Джесс,ни она, ни ее спутники раньше о нем не слышали. Через минуту после того, какприложение было установлено, полиция сообщила, что знает точное местонахождениепутешественников, и вскоре они - промокшие и замерзшие - были спасены.

Как работает приложение?

Оно бесплатное ипредставляет собой интерактивную карту. Разработчики поделили карту мира на 57триллионов квадратов размером 3х3 метра. Каждый квадрат обозначен тремяслучайными словами, комбинации могут быть самые неожиданные.

Например, место,где находились Джесс Тинсли и ее друзья, было обозначено словамиKicked.Converged.Soccer (пинок.сошлись.футбол). Эти три слова, обозначающиеконкретную геолокацию, спасли им жизнь.

Достаточно войтив приложение, нажать на экране квадрат, в котором вы находитесь (сверху тут жепоявится комбинация из трех слов), и через кнопку «поделиться» отправить эту информацию через другиеприложения, например, Facebook.

Люди сразуувидят, где вы, и придут на помощь. В Британии благодаря приложению былиспасены уже несколько человек, и полиция настоятельно рекомендует пользователямсмартфонов установить what3words.

Кто придумал what3words?

Идея его созданияпришла в голову британцу Крису Шелдрику. Многие годы почтальоны и различныеслужбы доставки промахивались мимо его дома, потому что почтовый индекс несовпадал со зданием.

Эта проблемазаставила его начать искать выход из ситуации. Он пробовал приучить людейпользоваться показателями долготы и широты, но это не прижилось. Тогда онобратился к математикам, и они подтвердили, что в любом языке достаточно слов,чтобы присвоить каждому квадрату размером 3x3 метра уникальную комбинацию изтрех слов. В английской версии было использовано 40 тысяч слов.

С помощьюприложения экстренные службы могут точно определить место, где люди нуждаются впомощи. Для работы приложения не нужен мобильный интернет.

«Скажем, группаподнялась на гору, и один человек поранился. У них нет сигнала, они не могутпозвонить в службу спасения, но они могут узнать три слова своей геолокации, иодин из них доставит эту информацию по назначению», - объясняет Шелдрик.

Работа надприложением началась в 2013 году. В данный момент в офисе компании на западеЛондона работает уже более 100 человек.

В Англии и Уэльсена what3words подписались уже 35 экстренных служб. По словам спасателей,приложение помогает им экономить драгоценное время, которое раньше частоуходило на то, чтобы определить местонахождение человека по косвеннымпризнакам.

В СеверномЙоркшире они быстро обнаружили женщину, которая попала в аварию на своемавтомобиле, но не знала, где она находится.

ПолицияХамберсайда в Северном Линкольншире смогла освободить заложника, после того какжертва сообщила, где ее держат.

Кроме того,полицейские этого же департамента благодаря what3words обнаружили группуиностранцев, оказавшихся запертыми в грузовом контейнере в местном порту. Срединих была беременная женщина, у которой начались роды. Один из находившихсявнутри контейнера сумел дозвониться в полицию, где ему посоветовали немедленноустановить приложение.

«В порту более 20тысяч контейнеров, а мы понимали, что нам надо добраться до людей очень быстро,- вспоминает диспетчер отделения полиции Пол Редшоу. - Я не сомневаюсь, что уобоих этих случаев был бы другой исход, если бы мы не использовали what3words».

Британскиепожарные говорят, что благодаря новой системе можно быстро реагировать навозгорания в сельской местности.

Однако вспасательных службах сетуют, что приложение недостаточно разрекламировано, и импользуется не так много людей, как хотелось бы.

При этомнекоторые крупные структуры уже обратили внимание на what3words.

Компания MercedesBenz начала использовать его на 35 языках в навигационной системе своихавтомобилей. Почтовая служба Монголии также пользуется приложением, а впутеводителе Lonely Planet по Монголии указаны комбинации из трех букв,которыми в what3words обозначены монгольские достопримечательности.

Фото WHAT3WORDS