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    Мобильное приложение для взаимодействия граждан с полицией разработают в Казахстане

    12 Февраля 2021, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дальнейшей модернизации правоохранительной и судебной систем, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседание фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут приняты меры по дальнейшей модернизации правоохранительной и судебной систем. В 2021 году будет разработано и внедрено мобильное приложение и чат-боты для обеспечения оперативного взаимодействия граждан с правоохранительными органами. Будет принята Концепция по развитию системы профилактики нарушений», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в 2023 году в органах полиции и прокуратуры будет внедрена «сервисная» модель работы.

    К 2024 году объём гарантированной государством юридической помощи увеличится в два раза.

    «Полномочия правоохранительных органов будут чётко распределены. В целях внедрения принципа «полиции в шаговой доступности» в работе местной полицейской службы за период с 2021 по 2025 годы будут построены 176 модульных стационарных постов и 390 участковых пунктов полиции. Для обеспечения общественной безопасности в 2021 году в 17 городах и в дальнейшем до 2025 года в 69 моногородах будут внедрены системы наблюдения», - резюмировал Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Борьба с преступностью Нур Отан МВД РК Общество
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