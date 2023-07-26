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    Мобильное приложение для владельцев сельхозживотных запустили в Казахстане

    26 Июля 2023, 21:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С июля этого года в пилотном режиме запущено мобильное приложение для владельцев сельхозживотных TortTulik, разработанное Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Приложение поможет расширить базу сельхозживотных, каждый владелец животного (КХ, ТОО, ЛПХ и др.) может провести инвентаризацию своего поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объёме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия.

    Приложение работает на смартфоне в онлайн-режиме. Через программу также можно будет получить ветеринарный паспорт, услуги по замене бирки при утере, снятию животного с учёта после убоя, продаже животного внутри одного КАТО и в будущем будет услуга по купле-продажи скота между областями.

    TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое.

    Пока TortTulik доступен для скачивания в Android Play market, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Минсельхоз Сельское хозяйство Животные
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