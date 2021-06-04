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    Мобильное приложение для предпринимателей появится в Казахстане

    4 Июня 2021, 09:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Правительстве РК презентовали функционал мобильного приложения «e-Salyq-Business», которое призвано облегчить ведение предпринимательской деятельности, в том числе открытие и закрытие ИП, исчисление и уплату налогов, заполнение налоговой отчетности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Совещание на тему «Внедрение мобильного приложения «e-Salyq-Business» прошло в Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    Мобильное приложение позволит в онлайн режиме пройти регистрацию в качестве ИП, выбрать или сменить налоговый режим, выдать чек, сформировать/отправить налоговую отчетность, уплатить налоги, получать уведомления/справки, управлять платежами, получать отдельные услуги со стороны органов государственных доходов.

    Разработчики автоматизировали исчисление налогов и социальных платежей, заполнение и представление налоговой отчетности, ведение учета доходов и налогов.

    Запуск «e-Salyq-Business» в пилотном режиме запланирован на июль месяц текущего года. Ожидается, что на первом этапе количество пользователей составит порядка 100 тыс. человек.

    А. Смаилов отметил важность создания благоприятных условий для занятия людьми бизнесом, в том числе в части выполнения налоговых обязательств. Первый заместитель Премьер-Министра поручил усилить работу в данном направлении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Цифровой Казахстан
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