Мобильное приложение для обращений и жалоб горожан разработали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы безопасности областного центра и профилактики правонарушений среди молодежи поднимались на заседании в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Совместное заседание комиссии по вопросам профилактики правонарушений и координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью проходило под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева и прокурора области Нургалыма Абдирова с участием первых руководителей правоохранительных и государственных органов области.

Участники заседания с сожалением отметили, что криминогенная ситуация в Таразе по-прежнему остается сложной. По информации прокурора города Жамбыла Сматова, в 2019 году 6 из 10 преступлений, совершенных в области, приходятся на Тараз. Кроме того, 70% ущерба от преступлений приходится на областной центр.

«По итогам 2019 года к уголовной ответственности привлечено 2 435 жителей города. По преступности среди несовершеннолетних и по наркопреступности Тараз лидирует среди других городов республики. Порядка семи тысяч жителей города состоят на специальном учете как алкоголики и наркоманы», - рассказал прокурор города.

Глава региона Бердибек Сапарбаев высказался по вопросу безопасности на дорогах. В этом деле тоже есть недоработки, отметил аким области, в том числе со стороны городских властей и местной полицейской службы. Полицейским следует строго пресекать нарушения правил дорожного движения, в том числе парковку автомобилей на проезжей части. Ведь нередко из-за этого случаются происшествия на улицах больших населенных пунктов. Правильные разметки, дорожные знаки и светофоры – все это тоже составляющие безопасности движения.

На заседании обсужден проект плана профилактических мероприятий по программе «Тараз – безопасный город» и мобильного приложения «Тaraz city», разработанного прокуратурой области в целях снижения уровня преступности в областном центре. В рамках реализации концепции «Слышащего государства» указанные меры позволят гражданам в режиме реального времени обращаться с жалобами и получать ответы на интересующие вопросы, активно участвовать в жизни города.

Разработчики проекта «Тараз – безопасный город» считают, что его реализация позволит оздоровить морально-нравственный климат в городе и будет способствовать уменьшению преступных проявлений. Участники заседания одобрили предложенный проект.

Прокурор области Нургалым Абдиров отметил, что все правоохранительные, специальные и государственные органы должны быть ориентированы на обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью во время действия ограничительных мер и в последующие этапы стабилизации повседневной жизни. В приоритете вопросы обеспечения защиты конституционных прав граждан, эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с последствиями пандемии, оказания помощи социально уязвимым слоям населения и поддержки бизнес-сектора для поднятия экономики.

Подводя итоги заседания, аким области подчеркнул, что надо активнее вовлекать молодежь в общественно-полезную деятельность. С этой целью стоит возродить студенческие строительные отряды, добровольные народные дружины. Молодыми людьми должны быть загружены и наши многочисленные культурно-спортивные объекты.

«Мы должны добиться, чтобы молодые люди вели здоровый образ жизни, стремились к знаниям, повышали свой образовательный и культурный уровень, а не оказывались под влиянием криминальных элементов или в плену вредных привычек», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.