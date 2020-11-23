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    Мобильная группа по защите прав предпринимателей круглосуточно работает в Алматы

    23 Ноября 2020, 14:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением прокурора города Алматы создана мобильная группа по защите прав предпринимателей из числа сотрудников прокуратуры и представителей палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе рассмотрения обращений граждан и представителей юридических лиц мобильной группой защищены права предпринимателей.

    К примеру, прокуратурой Бостандыкского района установлены факты невыплаты более 20 календарных дней ГКП «Алматы Су» поставщикам денежных средств за исполненные обязательства в рамках договора государственных закупок.

    «По закону срок оплаты после принятия заказчиком товаров, работ и услуг по договору осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней. По акту надзора произведена оплата 27 поставщикам на сумму 36 млн тенге», - сообщили в городской прокуратуре.

    Кроме того, прокуратурой Медеуского района разрешен вопрос открытия и функционирования помещения в сфере общественного питания, которое ранее было опечатано органом уголовного преследования. После дачи прокуратурой указания по уголовному делу предприниматель открыл свой ресторан и работает в штатном режиме.

    Работа по защите бизнеса продолжается.

    Напоминаем, что данная группа работает круглосуточно.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Бизнес Алматы Генпрокуратура
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