Мобильная группа по защите прав предпринимателей круглосуточно работает в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением прокурора города Алматы создана мобильная группа по защите прав предпринимателей из числа сотрудников прокуратуры и представителей палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рассмотрения обращений граждан и представителей юридических лиц мобильной группой защищены права предпринимателей.

К примеру, прокуратурой Бостандыкского района установлены факты невыплаты более 20 календарных дней ГКП «Алматы Су» поставщикам денежных средств за исполненные обязательства в рамках договора государственных закупок.

«По закону срок оплаты после принятия заказчиком товаров, работ и услуг по договору осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней. По акту надзора произведена оплата 27 поставщикам на сумму 36 млн тенге», - сообщили в городской прокуратуре.

Кроме того, прокуратурой Медеуского района разрешен вопрос открытия и функционирования помещения в сфере общественного питания, которое ранее было опечатано органом уголовного преследования. После дачи прокуратурой указания по уголовному делу предприниматель открыл свой ресторан и работает в штатном режиме.

Работа по защите бизнеса продолжается.

Напоминаем, что данная группа работает круглосуточно.