Множество краденых вещей обнаружила полиция Астаны на авторынках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Астаны проверяет территорию авторынков «Коктал» и «Титан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка», которым охвачены два наиболее крупных в городе Астана рынка, занимающихся приобретением и сбытом автозапчастей. Наша цель - довести до предпринимателей, которые занимаются приобретением и сбытом б/у автозапчастей, ответственностьо скупке краденого. С ними проводятся беседы и доносится информация о правилах приема - как нужно себя перестраховать при приобретении б/у предметов», - сказал в телефонном разговоре корреспонденту «Казинорма» начальник криминальной полиции ДВД города Астаны Дмитрий Демидов.

По его словам, предпринимателям даются рекомендации касательно необходимости устанавливать личность продавца путем сканирования либо фотографирования его документов, удостоверяющих личность. Согласно этим рекомендациям, на копии нужно указать, какую деталь он сдал и когда.

«Нами изъяты очень много предметов, касательно которых наши предприниматели не могут вспомнить либо подтвердить или указать собственника этих вещей. В основном, это фары, подфарники, различные тюнинговые предметы, молдинги, решетки от автомобилей, магнитолы, колеса, с дисками в том числе, аккумуляторные батареи и прочие. У нас есть факты краж аналогичных предметов. В этом плане мы должны соблюсти интересы двух сторон - и потерпевших, и тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Чтобы не нарушать их права», - сказал полицейский.

Он также пояснил, что расследование будет проводится только в том случае, если полиция установит среди товаров предпринимателя похищенный предмет.

«Тогда мы сразу зарегистрируем в отношении него статью о соучастии в скупке краденого и будем проводить полное расследование, будет привлекаться уголовный следователь. В случае, если состав преступления будет отсутствовать в его действиях, то дело будет прекращено. Если же подтвердится тот факт, что данное лицо преднамеренно либо с умыслом приобрело похищенную вещь, он будет отвечать по закону, согласно Уголовному Кодексу», - заключил Д. Демидов.