Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Пластиковые и стеклянные бутылки, сваленные в кучу, обнаружил местный житель в степи близ села Баянды Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «ЛАДА.kz».

Емкости, наполненные жидкостью желтоватого цвета, были найдены в среду, 11 мая. Мужчина снял нарушения на видео. Автор ролика уточнил, что побоялся открывать бутылки, так как предположил, что это могут быть ядохимикаты.

С видеозаписью ознакомились в департаменте экологии. Для выяснения обстоятельств произошедшего к месту были направлены специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды и специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района.

Эксперты установили, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.

«Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и вывезти их на полигон», – уточнили в департаменте экологии.

Экологи обратились к полицейским Мунайлинского района с просьбой установить и привлечь виновных к административной ответственности.