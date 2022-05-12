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    Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау

    12 Мая 2022, 15:21

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Пластиковые и стеклянные бутылки, сваленные в кучу, обнаружил местный житель в степи близ села Баянды Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «ЛАДА.kz».

    Емкости, наполненные жидкостью желтоватого цвета, были найдены в среду, 11 мая. Мужчина снял нарушения на видео. Автор ролика уточнил, что побоялся открывать бутылки, так как предположил, что это могут быть ядохимикаты.

    С видеозаписью ознакомились в департаменте экологии. Для выяснения обстоятельств произошедшего к месту были направлены специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды и специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района.

    Эксперты установили, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.

    «Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и вывезти их на полигон», – уточнили в департаменте экологии.

    Экологи обратились к полицейским Мунайлинского района с просьбой установить и привлечь виновных к административной ответственности.

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