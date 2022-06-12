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    Множество автомобильных шин нашли в песках Мангистауской области

    12 Июня 2022, 19:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобильные шины, как утверждают местные жители, якобы оставили после себя участники ралли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Покрышки от автомобилей местные жители обнаружили на песках Саускан у села Уштаган в Мангистауском районе. В акимате села Уштаган сообщили, что на фото песчаные отроги между селами Уштаган и Жарма.

    «В 2017-2018 гг. с целью сокращения дороги из села Уштаган в сторону села Жарма, а далее в направлении Жанаозена приспособили участок для передвижения автотранспорта путем цепной укладки неисправных автомобильных шин. Однако из-за оползней, вызванных ветром, это место снова оказалось под песчаными массивами. В планах провести монтажные работы во влажное время года, то есть когда будет возможность посетить данную зону. В летний период, когда песок сыпется, большинство автомобилей не могут передвигаться по этой местности. Именно поэтому гора на западной стороне была приспособлена для передвижения автотранспорта», - ответили в акимате.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Природа
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