Множество автомобильных шин нашли в песках Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобильные шины, как утверждают местные жители, якобы оставили после себя участники ралли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Покрышки от автомобилей местные жители обнаружили на песках Саускан у села Уштаган в Мангистауском районе. В акимате села Уштаган сообщили, что на фото песчаные отроги между селами Уштаган и Жарма.

«В 2017-2018 гг. с целью сокращения дороги из села Уштаган в сторону села Жарма, а далее в направлении Жанаозена приспособили участок для передвижения автотранспорта путем цепной укладки неисправных автомобильных шин. Однако из-за оползней, вызванных ветром, это место снова оказалось под песчаными массивами. В планах провести монтажные работы во влажное время года, то есть когда будет возможность посетить данную зону. В летний период, когда песок сыпется, большинство автомобилей не могут передвигаться по этой местности. Именно поэтому гора на западной стороне была приспособлена для передвижения автотранспорта», - ответили в акимате.