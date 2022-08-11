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    • Многоярусные парковки построят в Алматы

    11 Августа 2022 10:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что строительство многоярусных парковок позволит частично освободить дворы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города подняла проблему дефицита парковочных мест. По ее словам, улицы забиты, проезды заставлены и даже частично заблокированы. В результате ни пожарная, ни скорая при необходимости проехать не могут. Она предложила построить большие многоярусные парковки.

    Градоначальник ответил, что до конца года акимат планирует презентовать программу по строительству многоярусных парковок в городе.

    «Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнем работу с частными инвесторами», - сказал Е. Досаев.


    Фото: highways.today

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Акимат #Транспорт #Общество #Ерболат Досаев
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