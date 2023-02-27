Многотысячные митинги прошли в Мексике против избирательной реформы

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - В нескольких мексиканских городах прошли массовые митинги против того, что протестующие называют попытками правительства подорвать избирательную власть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Самая большая акция протеста прошла в Мехико, где, по словам организаторов, 500 тысяч человек прошли маршем по главной площади города. Местное правительство называет более скромную цифру в 90 тысяч человек.

Парламентарии Мексики на прошлой неделе проголосовали за сокращение бюджета Национального избирательного института и сокращение его штата - реформу, инициированную президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом.

Но противники реформы считают, что она подрывает саму демократию и требуют от Верховного суда отменить ее как неконституционную.

В воскресенье огромные толпы собрались на площади Сокало в Мехико. Демонстранты рассредоточились по соседним улицам в центре города.

Небольшие и более мирные демонстрации прошли в еще нескольких городах Мексики.

Сенат Мексики одобрил реформу в среду после аналогичного голосования в нижней палате парламента страны. Реформа вступит в силу после подписания президентом закона.

Нынешний президент Андрес Мануэль Лопес, избранный в июле 2018 года после двух предыдущих неудачных попыток, долгое время критиковал Национальный избирательный институт, сотрудники которого наблюдают за выборами.

В прошлом месяце он обвинил независимую организацию в мошенничестве и заявил, что ее сотрудники закрывали глаза на «вброс избирательных урн, фальсификацию протоколов (выборов) и подкуп избирателей».

В своей первой попытке стать президентом в 2006 году он проиграл консервативному сопернику Фелипе Кальдерону с минимальным результатом. В течение нескольких месяцев Лопес отказывался признать результат, который он назвал мошенническим.

Он также оспорил результаты выборов 2012 года, когда проиграл Энрике Пенья Ньето.

После своей победы в 2018 году Лопес настаивал на реформе института, которая, по его словам, сэкономит налогоплательщикам 150 миллионов долларов в год за счет резкого сокращения штата агентства.



