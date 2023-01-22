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    Многотысячная антиправительственная акция прошла в Мадриде

    22 Января 2023, 01:42

    МАЛРИД. КАЗИНФОРМ - В столице Испании прошла многотысячная антиправительственная акция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    По официальным данным, на площади Сибелес в центре Мадрида собрались не менее 30 тысяч человек. Организаторы заявляют, что протестующих было гораздо больше. По их подсчетам на улицы столицы вышли 700 тысяч недовольных граждан.

    Участники манифестации призывали к отставке коалиционного правительства и премьер-министра Педро Санчеса, обвиняя власти в предательстве и уступках сепаратистам.

    В частности, они выступают против решения правительства изменить статью испанского уголовного кодекса, по которой осудили многих лидеров каталонского движения за независимость, что привело к значительному смягчению наказания.

    Кроме того, они сомневаются, что правительство способно уберечь страну от экономического кризиса, роста цен на энергию и продукты.

    В мае в Испании пройдут выборы в местные органы власти, а в конце года - выборы в парламент.

    Фото: Paul White/AP

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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