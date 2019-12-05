Многотомные произведения известного ученого Рабиги Сыздык презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошла презентация многотомных произведений известного ученого-тюрколога, академика Национальной академии наук РК Рабиги Сыздык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ее труды внесли значительный вклад в развитие казахского языка. Научные труды академика по познанию языка - стержень, фундамент научно-теоретической, научно-методической работы реформы перехода на новый национальный алфавит, основанный на латинской графике.

«Рабига апай заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество Ахмета Байтурсынова, Абая Кунанбаева, Ходжи Ахмеда Ясави. Под ее редакцией издано собрание сочинений по лингвистике и образованию А. Байтурсынова», - сказал директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек.

Мероприятие состоялось в Национальной библиотеке и посвящено 95-летию со дня рождения ученого. В нем участвовали известные общественные деятели, ученые, специалисты и другие.

Главной его целью была пропаганда трудов ученого, показать роль исследователя в познании тюркского языка, пропаганда общих ценностей тюркского мира, истории и культуры тюркских народов, обсуждение основных вопросов казахского алфавита на основе латинского алфавита.

Рабига Сыздык - ученый-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, почетный член турецкой лингвистической академии «Dil Kurumu», заслуженный деятель науки РК, лауреат Государственной премии РК, премии имени Шокана Уалиханова и ордена «Барыс» I степени.

Мероприятие было организовано Национальной библиотекой РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» совместно с Институтом языкознания имени А. Байтурсынова Комитета науки Министерства образования и науки РК.