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    Многотомные произведения известного ученого Рабиги Сыздык презентовали в Алматы

    5 Декабря 2019, 17:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошла презентация многотомных произведений известного ученого-тюрколога, академика Национальной академии наук РК Рабиги Сыздык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ее труды внесли значительный вклад в развитие казахского языка. Научные труды академика по познанию языка - стержень, фундамент научно-теоретической, научно-методической работы реформы перехода на новый национальный алфавит, основанный на латинской графике.

    «Рабига апай заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество Ахмета Байтурсынова, Абая Кунанбаева, Ходжи Ахмеда Ясави. Под ее редакцией издано собрание сочинений по лингвистике и образованию А. Байтурсынова», - сказал директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек.

    Мероприятие состоялось в Национальной библиотеке и посвящено 95-летию со дня рождения ученого. В нем участвовали известные общественные деятели, ученые, специалисты и другие.

    Главной его целью была пропаганда трудов ученого, показать роль исследователя в познании тюркского языка, пропаганда общих ценностей тюркского мира, истории и культуры тюркских народов, обсуждение основных вопросов казахского алфавита на основе латинского алфавита.

    Рабига Сыздык - ученый-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, почетный член турецкой лингвистической академии «Dil Kurumu», заслуженный деятель науки РК, лауреат Государственной премии РК, премии имени Шокана Уалиханова и ордена «Барыс» I степени.

    Мероприятие было организовано Национальной библиотекой РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» совместно с Институтом языкознания имени А. Байтурсынова Комитета науки Министерства образования и науки РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Наука
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