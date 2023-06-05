Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Многомиллионную квартирную кражу раскрыли в Костанае

    5 Июня 2023, 13:24

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Многомиллионную квартирную кражу раскрыли костанайские полицейские, передает МИА «Казинформ».

    «Подозреваемый в отсутствии хозяев проник в квартиру и похитил деньги и золотые изделия на сумму почти 8,9 млн тенге. Сотрудники Южного отдела УП совместно с коллегами из УКП ДП оперативно установили подозреваемого, у которого при себе изъято часть похищенных средств и золотых изделий. Начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом POLISIA.KZ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Борьба с преступностью Криминал Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане