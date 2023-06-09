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    Многолетнюю проблему с питьевой водой решат в Каркаралинском районе Карагандинской области

    9 Июня 2023, 19:07

    КАРКАРАЛИСНК. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинском районе Карагандинской области одна из актуальных проблем – качественное водоснабжение. Власти постепенно решают этот вопрос. Продолжается строительство водовода Жарлы - Каркаралинск, сдать объект должны в этом году. А в поселке Карагайлы строят водопровод и канализационные очистные сооружения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев побывал с рабочей поездкой в Каркаралинском районе. Проверил ход работ по строительству водопровода и канализационной системы в Карагайлы и там же встретился с жителями.

    Скважины для водоснабжения пробурили у реки Талды. Уже построено 35 км сетей. Главе региона доложили, что водопровод сдадут в этом году. По канализационным сетям и очистным сооружениям работы идут по графику, это двухгодичный проект. Завершить работы планируют в 2024 году.

    Водопроводы также начали строить в селах Буркитты и Теректы. Приступили к реконструкции водопроводных сетей в селах Томар и Матак.

    В Карагайлы уделяют внимание и благоустройству, будет сделано освещение улиц. Кроме того, начали демонтаж брошенных аварийных многоэтажек.

    На встрече каркаралинцы поднимали вопросы состояния дорог, объектов социальной сферы. Жаловались на нехватку тренеров и залов для занятий массовым спортом.

    Жителям рассказали, что продолжится ремонт дороги Караганда - Каркаралинск. Будут приводить в порядок и дороги внутри района: Актасты - Айрык, подъездные пути к селу Карабулак.

    Жители Карагайлы просят построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Аким Каркаралинского района Ерлан Кусаин сообщил, что разрабатывается проектно-сметная документация. Проект планируется реализовать по программе «Ауыл – Ел бесігі».

    «Проблемы поселка мы знаем. Они будут решаться постепенно. По электросетям вопрос на контроле. По вашим просьбам отремонтируем Дом культуры. В следующем году приступим к капитальному ремонту дороги Каркаралинск – К. Аманжолов в направлении Карагайлы», - сказал Ермаганбет Булекпаев.

    Каркаралинцы также подняли вопросы развития туризма. Они предлагают благоустроить побережье озера Үлкен көл. Ермаганбет Булекпаев поручил акиму району совместно с управлением предпринимательства разработать трёхгодичный план по развитию туризма в Каркаралинском районе. Ряд проектов планируется и в самом Каркаралинске, который в следующем году будет отмечать 200-летие.

    В завершение встречи Ермаганбет Булекпаев провел прием граждан по личным вопросам.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вода
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