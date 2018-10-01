Многоквартирные дома и медучреждение построят в районе Биржан сал Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин в ходе посещения района Биржан сал предложил переходить к конкретным действиям в реализации Послания Президента страны, решая поставленные задачи не словами, а делами. Было поручено со следующего года приступить к строительству в райцентре физкультурно-оздоровительного комплекса и многоквартирных жилых домов, а также разработать предложения по строительству нового медицинского учреждения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Малик Мурзалин совершил рабочую поездку в район Биржан сал.

Он посетил новую школу в селе Невское, которую построили взамен предаварийной. В эксплуатацию школа сдана 1 сентября. Здесь созданы все условия для качественного обучения и имеются лингафонный, мультимедийный кабинеты, лаборатории по химии и биологии, спортивный зал, мастерские для девочек и мальчиков, столовая.

В ТОО «КазГер» руководитель региона был ознакомлен с работой нового зернохранилища, убойного цеха и с ходом уборочных работ.

Также аким посетил центральную районную больницу, построенную еще в 1928 году, ознакомился с ходом реконструкции двух многоквартирных домов, которые практически четверть века были заброшенными и в целом портили внешний облик районного центра. Один из них восстанавливается за счет местного бюджета, другой - за счет средств индивидуального предпринимателя.

Итоги рабочей поездки были подведены на активе района.

«Предлагаю переходить к конкретным действиям в реализации Послания Президента страны «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Мы будем не словами, а делами решать поставленные Главой государства задачи», - сказал Малик Мурзалин и поручил акиму района Биржан сал и руководителям отраслевых управлений внести предложения по строительству нового медицинского учреждения.

Также поручено со следующего года приступить к строительству в райцентре физкультурно-оздоровительного комплекса и многоквартирных жилых домов.

«Это не дело, когда в районном центре долгие годы не строится жилье. За годы независимости в Степняке только в прошлом году был сдан 21-квартирный жилой дом. На этом нельзя останавливаться. Хорошо, конечно, что сейчас ведутся работы по реконструкции старых домов, но этого недостаточно», - подчеркнул аким области.

На совещании были рассмотрены вопросы развития сельского хозяйства, исполнения доходной части бюджета и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. Руководитель региона призвал бизнес-сообщество работать в рамках правового поля. Прозвучало предупреждение о жестких мерах за неуплату налогов и использование субсидий на нецелевые нужды.

По словам акима области, району нужно помогать, так как есть отдача. В 2017 году из областного бюджета на развитие района было выделено 400 млн тенге, в 2018 году - уже 515 млн тенге. Удельный вес доходов от целевых трансфертов составил 110%, то есть в областной бюджет от района возвращается больше.

Вместе с тем, с учетом оказываемой государственной поддержки представители бизнеса должны быть социально ответственными.

«Важно вносить вклад в развитие региона, в котором вы ведете свой бизнес. Например, в Коргалжынском районе группой сельчан построен новый современный стадион. А в вашем районе стадион зарос бурьяном. Не нужно ждать помощи только от государства. Каждый должен принимать участие в развитии родного села», - заключил аким.



