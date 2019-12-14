Многофункциональный культурно-спортивный комплекс открыли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в преддверии Дня независимости РК состоялось торжественное открытие многофункционального культурно-спортивного комплекса на 5 тысяч мест, который был возведен в новом микрорайоне Карагайлы, передает МИА «Казинформ».

В церемонии открытия спортивного объекта и в торжественном собрании в честь Дня независимости РК принял участие первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов. Он ознакомился с работой спорткомплекса и отметил, что такие объекты для досуга казахстанцев необходимы в каждом городе страны.

«Свой весомый вклад в достижения страны за годы Независимости внесла и Восточно-Казахстанская область. Ваш индустриально-аграрный регион занимает лидирующие позиции по производству тантала, меди, цинка, некоторых видов сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, меда). Область занимает первое место в стране по количеству просубсидированных проектов бизнеса, по количеству заключённых договоров государственно-частного партнерства или 30,2% от реализуемых проектов по республике. Именно у вас открыты первый в стране Центр роботизированной хирургии, нейрохирургическая гибридная операционная. За два года все школы оснащены IT- классами. Неуклонно повышается качество образовательных и медицинских услуг. Все это создает основу для благополучия граждан», - сказал Алихан Смаилов.

«Ярким примером расширения инфраструктуры досуга и создания условий для активного семейного отдыха, занятий спортом является этот уникальный культурно-спортивный комплекс, соответствующий всем международным стандартам. Теперь в городе Семее есть прекрасные условия для отдыха горожан, а также для проведения спортивных мероприятий международного уровня», — отметил аким ВКО Даниал Ахметов.

Строительство спорткомплекса началось в 2017 году . Большой зал, где планируется проводить масштабные культурно-спортивные мероприятия, рассчитан на пять тысяч мест. Облицовка фасада выполнена алюминиевыми панелями по принципу «вентилируемого фасада». Более эффектным его делает медиафасад. Комплекс, построенный по всем международным стандартам, позволит проводить соревнования по различным видам спорта. Бассейн предназначен для проведения турниров, занятий по плаванию, аквааэробике, водному поло и прыжкам в воду, оздоровительного плавания населения. Комплекс может принимать международные культурные и спортивные мероприятия. Он возведен в соответствии с мировыми требованиями и оснащен соответствующим оборудованием.

В комплексе имеется олимпийский бассейн и оздоровительный бассейн на 55 человек, современный комплекс фонтанов и множество культурных и спортивных сооружений, способных вместить одновременно 120 человек. Общая площадь спортивного сооружения составляет 33,8 тысячи квадратных метров. Строительство крупного комплекса осуществила компания из Семея - ТОО «Фирма Азия». Общая стоимость проекта - 26 миллиардов тенге. В ходе торжественного собрания 50 восточноказахстанцев получили государственные награды. Пятеро из них стали обладателями звания «Почетный гражданин Восточного Казахстана». Ученый Арап Еспенбетов стал обладателем ордена «Парасат», учредитель Фонда «Абай Кунанбаев» Балтабек Ерсалимов получил орден «Құрмет».