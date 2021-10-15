Многоэтажные жилые дома строят в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил район им. Г. Мусрепова. О поездке глава региона рассказал на своей странице в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области написал, что в райцентре, селе Новоишимское, в этом году строят многоэтажный жилой дом на 50 квартир. Такой же построили – в прошлом. Новых частных домов за два года в районе появилось 107.

Теплом жителей райцентра обеспечивают девять старых автономных котельных с разными тарифами. Сейчас в Новоишимском идет строительство центральной котельной. К теплу подключат 70 многоквартирных жилых домов и 50 социальных объектов.

Завершается строительство современного канализационного очистного сооружения. Проложено 26 км магистральных сетей.

В райцентре заасфальтировали практически все улицы. В восьми населенных пунктах района отремонтировали внутрипоселковые дороги. В 29 селах установили новое освещение.

«В этом году по области строим 16 молочных ферм, из них три комплекса приходятся на район имени Г. Мусрепова. До конца года запускаем 10 ферм, первая уже начала работу – это современная молочная ферма ТОО «Астык Привольное». На будущий год ряд сельхозтоваропроизводителей района также начнут эту работу. Район им. Г. Мусрепова и Новоишимское имеют высокий потенциал развития. Соответственно, проводим целенаправленную работу над улучшением качества жизни сельчан», - написал К. Аксакалов.

Накануне в районе назначили нового акима. К. Аксакалов отметил, что Серику Мухамедиеву необходимо сохранить набранный темп и продолжить системную работу по развитию района.