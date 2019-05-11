Многоэтажки столицы украсит стрит-арт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй Международный фестиваль уличного искусства URBAN ART ASTANA расширяет свою географию. В прошлом году в рамках него было украшено 8 фасадов домов в районе Сарыарка города Нур-Султан. В этом же фестиваль охватит 3 района столицы - Сарыарка, Байқоңыр и Алматы, передает МИА «Казинформ».

Организатором фестиваля является акимат Нур-Султана, координаторы - ОО «Евразийский культурный альянс», партнеры проекта - Центр урбанистики города, Mural Fest (г. Киев), Tikkurila Kazakhstan и другие.

В 2018 году в столице Казахстана стартовал Международный фестиваль уличного искусства URBAN ART ASTANA. Тогда в рамках фестиваля казахстанскими и международными художниками было украшено 8 фасадов в районе Сарыарка. Также в рамках фестиваля было реализовано несколько специальных проектов по улице Мамбетова «Галерея под открытым небом» и «Библиотека».

Продолжая этот удачный опыт, фестиваль расширяет границы присутствия. URBAN ART ASTANA в 2019 году будет проходить не только в районе Сарыарка, но Байқоңыр и Алматы.

«Тема фестиваля - URBAN NATURE. Выражение URBAN NATURE имеет значение городской характер, но также слово «nature» можно перевести, как природа. В 2019 году мы хотим поговорить с вами о важности природы в городском пространстве и нашей роли как современных горожан в ее сохранении и культивировании в городе Нур-Султан. Как характер горожанина влияет на природу вокруг него? Можно ли представить современный комфортный город без деревьев, травы, птиц или белок? Как наше ежедневное поведение, наши привычки, из которых и состоит личность, влияют на экологическое состояние природы в городе? Должен ли каждый почувствовать личную ответственность за природу в городе? Как каждый астанчанин может сформировать благоприятную экологическую среду сосуществования природы и человека?» - задались вопросами организаторы второго фестиваля.

12 марта 2019 года фестиваль объявил международный конкурс эскизов, который проходил по 31 марта. Все полученные заявки были переданы международному жюри для первого этапа отбора. Последующие этапы отбора включают рассмотрение эскизов на Градостроительном совете города и интернет-голосование жителей столицы. На суд жителей столицы представлены 52 эскиза отечественных и международных художников. И выбор горожанам предстоит нелегкий, ведь свое художественное видение пространственного преображения столицы Казахстана представили мастера из более чем 20 стран: Аргентина, Германия, США, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Уганда, Португалия, Франция, Венгрия, Филиппины, Япония, Мексика, Италия, Румыния, Аргентина, Азербайджан, Бельгия, Швейцария, Болгария, Индонезия.

«У вас есть уникальный шанс повлиять на жизнь нашей столицы! После успешного запуска нашего фестиваля в 2018 году, мы решили в этот раз привезти вам ещё больше крутых работ. Вы можете проголосовать за понравившиеся работы, перейдя на сайт для голосования по ссылке http://urbanfest.kz. Будьте активны, голосуйте, делитесь информацией, и именно ваш голос решит, какой мурал достоин украшать наш город», - призвали жителей столицы организаторы на странице фестиваля в Facebook.

Стоит отметить, что каждый горожанин может проголосовать за неограниченное количество эскизов.

Фото: urbanfest.kz