Многоэтажки и частные дома временно отключат от тепла в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отключение многоэтажек и частных домов от теплоснабжения в Экибастузе связано с повреждением на теплосетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго», речь идет о внутриквартальной тепловой сети в сторону дома по улице Момышулы, 69. На устранение повреждения потребуется несколько часов.

В связи с этим 29 декабря с 9 до 17 часов будет отсутствовать теплоснабжение в многоэтажных жилых домах по ул. Момышулы, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83/13, 83а, в частных домах по ул. Наурыз, 16, 160, Момышулы, 66а, 71, 75а, 756, 79а, а также у юридических лиц по Момышулы, 83/13, 85/12.

Ранее сообщалось, что специалисты ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 27 декабря отключат внутриквартальную тепловую сеть по улице Машхура Жусупа, 34/1, чтобы подключить потребителей.

По информации городского акимата, 27 декабря с 9:00 до 15:00 часов будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.

Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев поделился подробностями расследования аварии в Экибастузе.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.