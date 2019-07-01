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    Многодневная конная экспедиция «Киелі Қазақстан» стартовала в Алматы

    1 Июля 2019, 11:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы стартовала многодневная конная экспедиция Киелі Қазақстан, целью которой является популяризация конного туризма в Казахстане, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Группа из 25 опытных всадников исследует близлежащий регион, чтобы составить маршрут для будущих конных туров. По итогам экспедиции будут посещены наиболее значимые достопримечательности Алматинской области и составлены подробные карты с указанием точных координат для рекомендуемых туристам маршрутов.

    По словам организаторов, конный туризм набирает огромную популярность по всему миру, а Казахстану, история которого неразрывно связана с верховой ездой, предстоит стать мировым центром конного туризма.

    Мы имеем все необходимое для развития конного туризма - бескрайние живописные земли и потомственных всадников, с детства осваивавших искусство верховой езды. Не скрою, задачи у нас более чем амбициозные - стать мировым центром конного туризма. Для этого предстоит исследовать десятки тысяч километров и составить сотни маршрутов, - отметила главный менеджер департамента формирования туристских продуктов АО НК Kazakh Tourism Алина Ашляева.

    В ходе конной экспедиции по Алматинской области участники посетят следующие пункты: Алматы - урочище Батан - урочище Ой-Карагай - обсерватория Ассы - урочище Кара-Арча - река Жинишке - плато Аманжол - озеро Кольсай 1 - река Кайынды - озеро Кайынды - Алматы.

    Ежедневно группа будет преодолевать от 10 до 16 км, большую часть времени затрачивая на фото- и видеосъемки для будущих гайдов. Экспедиция продолжится 12 дней.

    Старт нашего маршрута будет с Алматы до Тургеньского ущелья. Для начала мы зайдем в музей Иссык, где нашли Золотого человека. Далее будет конный маршрут до красивого медвежьего водопада, затем во второй день до большого водопада Кайракс и т.д. Добираться мы будем на коне, - рассказала трэвел-блогер Лаура Аскар.

    По ее словам, такие экспедиции и красивая дикая природа способствуют не только развитию конного туризма в Казахстане, но и привлекают, в первую очередь, иностранных туристов.

    Экспедиция инициирована по заказу комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК в рамках программы Рухани жаңғыру. Организатором является АО НК Kazakh tourism.

    Следить за проектом можно в официальном Instagram-аккаунте АО НК Kazakh tourism @kazakhtourism_official.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Туризм Культура История Казахстана Рухани жаңғыру
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