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    Многодетным семьям выплатили 239 млрд тенге пособий с начала года

    16 Августа 2023, 09:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 545,1 тыс семей на общую сумму 239 млрд тенге, в том числе за июль данный вид пособия получили 541,4 тыс семей на общую сумму 33,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

    На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

    - с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

    - с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

    - с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

    - с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

    - с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

    Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

    Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минтруда РК АСП многодетные
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