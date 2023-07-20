Многодетным семьям выплатили 205,2 млрд тенге пособий с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 545,7тыс семей на общую сумму 205,2 млрд тенге, в том числе за июнь данный вид пособия получили 557,3 тыс семей на общую сумму 34,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МинтрудаРК.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.