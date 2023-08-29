Многодетным семьям вручили ключи от новых домов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, накануне празднования Дня Конституции РК, аким города Семея Нурбол Нурсагатов вручил ключи от новых частных домов в поселке Комсомольском. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Десять семей, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории «Многодетные семьи», заедут в новые дома. Жилье является арендным, без права выкупа.

«Сегодня десять семей в поселке Комсомольском получили ключи от частных домов. В июне были вручены от квартир 27 семьям в микрорайоне Карагайлы. И сегодня мы передаем ключи на левом берегу. Поздравляю всех с этим событием», - сказал аким города Нурбол Нурсагатов. До конца сентября еще 32 многодетные семьи будут обеспечены жильём в п. Комсомольском. В Семее в очереди на получение жилья стоят более 13 тысяч горожан. В связи с этим, в микрорайоне Карагайлы ведутся строительные работы 26 бюджетных многоэтажных жилых домов. До конца 2023 года по госпрограмме планируется завершить строительство 15 многоэтажных жилых домов (487 квартир).