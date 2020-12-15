Многодетным семьям вручили ключи от квартир в одном из районов ВКО

ГЛУБОКОЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов, с соблюдением всех санитарных требований, вручил заветные ключи от новых квартир многодетным семьям в Глубоковском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан, 12 новоселов получили ключи от квартир.​ Отметим, что жилье было предоставлено в новом 60-квартирном доме в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области.

​ ​«Мне очень приятно накануне главного праздника вручать вам ключи. Хочу сказать, что каждая многодетная семья и многодетная мама – это достояние нашей страны. Желаю самого главного – крепкого здоровья и благополучия! Пусть в новом доме царит счастье и изобилие, а также желаю, чтобы ваше жилье было наполнено радостью и детским смехом», – сказал Д. Ахметов.

Многодетная мать Айнур Жомартова с нетерпением ждала этого момента и вот теперь она готовится отмечать новоселье.

«Мы очень довольны. Осталось завезти мебель и бытовую технику. Просторный коридор, большие светлые комнаты, часть из которых с красивым видом. Здесь хватит места и маме, и папе, и всем четверым детям», - сказала Айнур.

Стоит отметить, что до конца года планируется обеспечить жильём 1038 многодетных семей в ВКО. ​

Фото: пресс-служба акимата ВКО