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    Многодетным семьям помогли нуротановцы в Актюбинской области

    11 Сентября 2020, 13:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Региональная комиссия партийного контроля «Nur Otan» помогла решить проблему с Интернетом и газоснабжением многодетных семей в поселке Кумсай Мартукского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии.

    Летом 2020 года 20 многодетных семей в Актюбинской области заселили в новые дома по госпрограмме в селе Кумсай Мартукского района. Однако переселенцы вскоре выступили с жалобой в СМИ на высокие цены по подключению газа к их домам, а также отсутствию интернета для дистанционного обучения детей.

    На проблему откликнулась региональная Комиссия партийного контроля, которая провела проверку обращения жителей.

    «По итогам рассмотрения жалобы были решены вопросы газифицирования и Интернета - 20 арендных домов, где проживают многодетные семьи, будут газифицированы по сниженной цене. Стоит отметить, что ранее подключение к газу планировалось в 2021 году, но весь поселок будет обеспечен газоснабжением уже в октябре 2020 года. Помимо этого, в поселке уже установлены интернет–роутеры для организации обучения в дистанционном режиме

    В декабре 2020 года в поселке Кумсай откроют начальную школу с мини-центром на 40 мест путем приобретения административного здания, расположенного вблизи жилых домов», - отметили в пресс-службе партии.

    Комиссией партийного контроля также рекомендовано акимату Мартукского района решить вопрос открытия маршрутного сообщения от села Кумсай до районного центра, который находится в 8 километрах.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Нур Отан Общество
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