Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Многодетным семьям оказали благотворительную помощь полицейские СКО

    16 Декабря 2020, 15:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области встречают День Независимости РК благотворительностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управлений и территориальных подразделений с продовольственными пакетами и предметами первой необходимости побывали там, где особенно нуждаются в благотворительной помощи.

    «Находясь на службе, нам приходится сталкиваться с разными жизненными ситуациями, в которых любая поддержка, внимание может стать хорошим стимулом для положительных изменений. Единство всегда было стержнем, объединяющим граждан. Благотворительность – неотъемлемая часть нашей служебной деятельности», - отметил заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

    В Дом мамы поехали сотрудники управления административной полиции. Сейчас в учреждении находятся три мамы с маленькими детьми, одна женщина ждет рождения ребенка.

    Сотрудники следственных подразделений и Штаба областного полицейского ведомства посетили дома многодетных семей. Здесь дети встретили полицейских новогодними стихами и песнями.

    Творческие подарки для гостей в погонах приготовили и воспитанники детской деревни. Там побывали сотрудники управления криминальной полиции.

    Сотрудники специального отряда быстрого реагирования и других строевых подразделений порадовали тружеников тыла.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Благотворительность МВД РК День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане