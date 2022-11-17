Многодетные семьи получили пособия на 283,7 млрд тенге с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 496,6 тысячи семей на общую сумму 283,7 млрд тенге, в том числе за октябрь этот вид пособия получили 494 тысячи семей на общую сумму 29,9 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 50 975 тенге - 4 детей, 63 727 тенге - 5 детей, 76 479 тенге - 6 детей, 89 231 тенге - 7 детей, с 8 детьми – 101 760 тенге, с 9 детьми – 114 480 тенге, с 10 детьми – 127 200 тенге, с 11 – 139 920 тенге, с 12 – 152 640 тенге, с 13 – 165 360 тенге, с 14 – 178 080 тенге, с 15 – 190 800 тенге, с 16 – 203 520 тенге или 12 720 тенге на каждого ребенка.

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.



