Многодетные семьи, медработники, педагоги стали новоселами в Павлодарской области

ИРТЫШСК. КАЗИНФОРМ – Три 24-квартирных дома построили в Иртышском районе Павлодарской области. Ключи от квартир первым новоселам вручили в День Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Жилье получили медработники, педагоги, полицейские и другие. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поздравил сельчан с двойным праздником — новосельем и Днем Независимости — и отметил, что благодаря сдаче трех двухэтажек в селе Иртышск удалось сократить жилищную очередь по району на 30%.

«Строители сдали работы в срок, чем подняли настроение иртышан, - сказал глава региона. - Хочу пожелать всем новоселам крепкого здоровья. Уверен, что вы и далее будете работать на благо родного края и всей страны».

Ключи от квартир в новых двухэтажках получили и многодетные семьи. В их числе Жоламан и Салтанат Уртенбаевы, которые воспитывают троих сыновей и трех дочерей. Супруги до сих пор не могут поверить, что обрели собственный угол в благоустроенном доме. До новоселья семья жила в арендованных частных домах.

«В новой квартире все удобства - это, пожалуй, самый главный плюс, - говорят Уртенбаевы. - В частном доме приходится поддерживать тепло в комнатах, постоянно топить печь, много денег уходит на уголь, дрова. Теперь все эти вопросы отпали».

Комплекс из трех 24-квартирных домов в селе Иртышск построен по программе «Дорожная карта занятости». Арендные квартиры в двухэтажках жители районного центра получили с правом последующего выкупа.

Фото Валерия Бугаева