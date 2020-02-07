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Многодетные матери ВКО приняли участие в челлендже #Abai175

7 Февраля 2020 08:58
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Многодетные матери ВКО приняли участие в челлендже #Abai175

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ — Многодетные матери района Алтай Восточного Казахстана поддержали челлендж #Abai175, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе акима области рассказали, что в ходе рабочей поездки главы региона Даниала Ахметова в район Алтай многодетные мамы прочитали стихи Абая и передали эстафету Катон-Карагайскому району.

Отметим, что здесь создан первый в области клуб многодетных матерей «Жемчужина Алтая». Д. Ахметов особо подчеркнул важность проекта. Ведь здесь они могут реализовать свои планы и принять активное участие в общественной жизни региона. Как отмечают сами активисты, их главный девиз «Біз біргемiз – Мы вместе!».


Отметим, что Даниал Ахметов в конце января продолжил челлендж #Abai175, передав его жителям региона и Президенту Татарстана. Рустам Минниханов, в свою очередь, прочитал отрывок из стихотворения «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін».


Напомним, к 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней учащейся лицея Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана.

Эстафету подхватили пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, казахстанские министры и акимы регионов, Ассамблея народа Казахстана, экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой и многие другие. В целом челлендж #Аbai175 поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане , Китае , Японии , Узбекистане , Иордании , Франции и других странах.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan» . 21 января в Нур-Султане стартовало празднование 175-летия великого поэта, писателя и общественного деятеля Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что в канун юбилея в столицу РК приедут абаеведы из Германии, Турции, Монголии, Китая, Америки и Канады, Татарстана и Азербайджана, которые изучают творчество и жизненный путь Абая.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат, Курултай, Общество, Абай,
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Орал Ерланулы

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