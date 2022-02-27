Многодетные матери организовали выставку национальных изделий в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В здании Ассамблеи народа Казахстана (АНК) прошел фестиваль «Сән Құрақ Fest-21», организованный Советом матерей города Жанаозена. За самые лучшие работы участницы получили награды. Мероприятие сопровождалось концертными номерами творческих коллективов (АНК), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы отмечают, что курак корпе издревле приписываются магические свойства. Считается, что вещи, сшитые из множества мелких кусочков ткани, способствуют скреплению семьи, соединению в неразрывное целое ее членов. Лоскутные изделия выполняют функции оберега: у их владельца плодился скот, множится имущество, рождается много детей.

Фестиваль проходил в формате выставки. Участницы не являются профессиональными швеями, это многодетные матери и другие женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Они самостоятельно освоили ремесло и на фестивале дали мастер-класс всем желающим.

В ходе мероприятия были награждены участницы конкурса швей, которые ранее представили свои работы на суд жюри. Члены жюри единогласно определили обладательницу гран-при – ею стала Зухра Елубаева из Жанаозена. Первое место получила жительница села Кызыл-Тобе Багила Кобегенова, второе место присудили Анар Кошаевой из поселка Курык, третье место заняла Жанар Лукпанова из Актау.

Всем им вручены швейные машинки от Ассамблеи народа Казахстана. Свою лепту внесли спонсоры, а это председатели азербайджанского и грузинского этнокультурных центров (ЭКО) Шамсадин Гусейнов и Арчил Натрошвили соответственно, председатель Совета матерей Мангистауского района Туймеш Абдулаева, зампредседателя корейского ЭКО Андрей Тен и зампредседателя индийского ЭКО Хитеш Вадодария.

Хитеш Вадодария говорит, что рад был стать частью фестиваля.

«Я окунулся в атмосферу красоты. Очень интересные изделия подготовили участницы конкурса. Насколько я знаю, со времен кочевников корпе заменяли казахам стулья, кровати, одеяла и ковры. Яркие и мягкие изделия пользуются огромным спросом и сегодня», - делится гость фестиваля.

Как рассказала председатель Совета матерей Жанаозена Тилектес Болатбаева, фестиваль «Сән Құрақ Fest-21» проходит ежегодно с 2018 года. Он направлен на привлечение максимального числа женщин к этому ремеслу.

«Последние несколько лет этот вид ремесла переживает возрождение. Все больше желающих научиться шить красивые национальные изделия и все больше желающих украсить ими свой дом. Хочется выразить благодарность как участницам, так и спонсорам данного мероприятия, благодаря которым появилась возможность порадовать женщин и мотивировать их на дальнейшую совместную работу», - отметила председатель Совета матерей Жанаозена Тилектес Болатбаева.

Напомним, Совет деловых женщин инициировал создание текстильного кластера в Мангистау.