Многодетную семью обеспечили углем полицейские Алматинской области

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области обеспечили малоимущую семью углем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Участок» участковые инспекторы Текелийского отдела полиции выявили малоимущую, многодетную семью, проживающую в частном доме.

Полицейские обратили внимание на то, что в доме, где проживают четверо детей, прохладно. Младшему члену семьи недавно исполнилось семь лет. Оказалось, что 39-летняя мать-одиночка, воспитывающая четверых детей, оказалась в крайне затруднительном положении.

Наступили холода, а на уголь она денег не накопила. Обсудив создавшееся положение, стражи порядка на общем собрании приняли решение оказать этой семье материальную помощь.

Так, полицейские привезли семье пять тонн угля. Женщина поблагодарила стражей порядка за проявленную заботу и подаренное детям тепло.

Еще пять тонн полицейские привезли в качестве благотворительной помощи в местную мечеть.