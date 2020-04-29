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    Многодетной семье помогли полицейские в Алматинской области

    29 Апреля 2020, 19:37

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Развернутая кампания МВД РК по оказанию помощи отдельным категориям граждан была подхвачена и сотрудниками управления полиции города Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, следователи и дознаватели оказали материальную помощь в виде продуктовых товаров одной из многодетных семей.

    «Понимая, что в столь трудное для страны время и особенно малоимущим гражданам приходится нелегко, мы решили оказать небольшую поддержку в виде продуктовой корзины. В одном из районов города проживает мать 4-х детей, один ребенок - инвалид с детства. На имеющиеся средства мы закупили продукты питания и тем самым решили хоть как-то помочь нуждающейся матери» - рассказал заместитель начальника управления полиции города Талдыкоргана подполковник полиции Сагыныш Абдраимов.

    Женщина выразила искреннюю признательность полицейским города за их заботу и внимание и пожелала им успехов в их нелегком труде.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Благотворительность МВД РК Общество
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