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    Многодетной семье помогли курсанты Костанайской академии МВД

    26 Августа 2021, 22:22

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Курсанты Академии МВД РК им. Ш.Кабылбаева совместно с общественным фондом «Жанашыр бол» оказали помощь семье, передаёт корреспондент МИА «Казирформ».

    Семья Луценко воспитывает шестерых малолетних детей, самому младшему 1,4 года. В настоящее время они проживают на даче.

    С наступлением холодов домик, в котором ютится большое семейство, необходимо отапливать. Общественный фонд «Жанашыр бол» организовал доставку дров многодетной семье, курсанты Академии помогли с погрузкой и выгрузкой материала.

    «Наша совместная работа с волонтерами продолжается не один год, - рассказал заместитель начальника курса Костанайской академии Нурлан Бакыткали улы. - Сегодня мы откликнулись на просьбу ОФ «Жанашыр бол», помогли семье Луценко. Для нас это одно из приоритетных направлений. Полицейский должен всегда прийти на помощь».

    Елена Луценко поблагодарила курсантов за доброту и чуткость. Огромный самосвал с дровами был разгружен за несколько часов.

    «Очень приятно, что мир не без добрых людей», - сказала Е.Луценко.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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