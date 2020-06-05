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    Многодетной семье помог полицейский из Шымкента

    5 Июня 2020, 23:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента, старший лейтенант полиции Кабулов Азамат Маратбекулы оказал помощь многодетной матери-одиночке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Он обеспечил семью, которая живет на съемной квартире, продуктами первой необходимости. Купил детям школьную форму, сумки, канцелярские принадлежности, а также подарил самой младшей девочке игрушки.

    Также в честь празднования 4 июня – Дня государственных символов Республики Казахстан, Азамат вместе с детьми посетил парк Независимости, где рассказал детям о государственных символах. Этим сотрудник полиции хотел пробудить у детей патриотизм.

    Несмотря на тяжелую и ответственную деятельность, он нашел время и подарил радость целой семье. Многодетная мать поблагодарила полицейского за доброе дело.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Благотворительность МВД РК Шымкент Общество
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