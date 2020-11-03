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    Многодетной семье подарили дом  в Семее

    3 Ноября 2020, 21:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее меценаты помогли многодетной семье обрести собственное жилье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

    В рамках проекта «Halyqtan halyqqa» меценаты подарили многодетной семье Мамадияровых новый дом. До этого семья с пятью несовершеннолетними детьми ютилась в летнике на одной из дач города. В очереди на получение жилья семья не встала, поскольку у них не было возможности подтвердить годовые доходы. И тут на помощь семье пришли меценаты. За месяц меценатам удалось собрать 8 миллионов тенге на покупку дома с подворьем.

    «Наша цель - до наступления зимы помочь нуждающимся обрести собственное жилье. Таких на сегодня очень много. Кто-то до сих пор живёт в летниках, которые не выдерживают зимних морозов. В первую очередь стараемся помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. Мы полностью изучаем финансовые возможности каждой из семей. Сегодня вручили ключи от нового дома семье Мамадияровых, ещё один дом выдадим другой семье через 2-3 дня. Так как проект работает не так давно, есть недоверие со стороны людей, но хочется сказать, что у нас есть все необходимые документы. Мы работаем в офисе, любой желающий может прийти к нам и оказать свою помощь. Тем, кто хочет помочь напрямую, мы даем номера нуждающихся», – рассказал руководитель проекта Даурен Кульчегишев.

    Для семьи Мамадияровых новое жилье стало настоящим подарком и сюрпризом. По словам супругов, радости семьи нет предела. Ведь теперь в новом доме уже не будут так страшны зимние холода.

    «Мы очень рады и бесконечно благодарны за то, что нам помогли с приобретением жилья. Мы не стоим в очереди на получение жилья, поскольку не смогли подтвердить свой годовой доход. Все эти годы жили то на съемном жилье, то в летнике на дачах. Поэтому новое жилье для нас как нельзя кстати. Когда к нам пришел руководитель фонда и сообщил о том, что нам выдадут новый дом, нашему удивлению и счастью не было предела. Конечно, мы не поверили сразу, для нас это было очень неожиданно. Слезы на глазах, мы очень рады», – рассказала Анар Мамадиярова.

    Представители проекта совместно с городским объединением малообеспеченных и многодетных семей планируют оказывать подобную поддержку нуждающимся и впредь.

    Фото: информационный центр г. Семея

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Благотворительность Жилье Общество
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