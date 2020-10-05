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    Многодетному отцу подарили дом в Карагандинской области

    5 Октября 2020, 19:52

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ещё одна многодетная семья обрела жильё. Благотворительный фонд «Харекет» подарил дом отцу-одиночке Серику Бакирову, воспитывающему четырёх детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фонд узнал о трудной ситуации многодетной семьи из села Кобетей Нуринского района. Старый двухкомнатный саманный дом, где ютились пять человек, пришёл в аварийное состояние. Представитель фонда Азамат Мукашев предложил свою помощь.

    Необходимая сумма на покупку жилья была собрана при поддержке неравнодушных граждан. Семья теперь будет жить в пятикомнатном тёплом и уютном доме.

    «Моему старшему сыну 20 лет, младшему 9. Мне одному, конечно, трудно. Спасибо фонду и всем, кто помог. Главное, рядом с домом большой земельный участок под огород», - сказал Серик Бакиров.

    В областном отделении благотворительного фонда сообщили, что в этом году в рамках акции «30 домов за 15 дней» четыре карагандинские семьи получат жильё.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность
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