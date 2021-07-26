Многодетная жительница Нур-Султана открыла свой бизнес с помощью госгранта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многодетная жительница Нур-Султана Аякоз Шнейдер после перенесенного инсульта получила инвалидность, но сумела окончить обучающие курсы и открыть свое дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

Многодетная жительница столицы Аякоз Шнейдер после перенесенного инсульта получила инвалидность. Несмотря на проблемы со здоровьем, мать шестерых детей окончила обучающие курсы и открыла свое дело. При этом на работу она принимает людей с особыми потребностями.

В 2014 году Аякоз Шнейдер перенесла инсульт, в связи с проблемами со здоровьем женщине было сложно найти работу. В 2020 году она обратилась за помощью в столичный акимат, где ей предложили пройти курсы социального предпринимательства и принять участие в конкурсе на получение гранта.

«Я обучилась в «Атамекен», получила грант на 500 тысяч. Я сразу же купила вышивальную машину, доложила свои деньги с пособий и взяла себе оверлок. Мне помогли с арендой помещения в СПК, помогли с ремонтом, оборудованием. Также я собрала таких же людей, как я, которые не могли устроиться на работу», — рассказала Аякоз Шнейдер.

Проект Аякоз – социальный, поскольку предприниматель берет на работу преимущественно людей с особыми потребностями, предоставляя им возможность реализовать себя.

Своим примером она хочет показать, что трудом и упорством можно добиться хороших результатов, даже при наличии жизненных трудностей. По ее словам, к сожалению, у некоторых людей сложился ошибочный стереотип о многодетных матерях.

«Мы получаем столько хороших отзывов о том, что именно многодетные мамы, инвалиды работают и проявляют свои творческие направления. Если мы будем работать, к нам будут относиться очень хорошо и с благодарностью», — отметила Аякоз.

Сейчас в цеху трудится шесть сотрудников, которые шьют на заказ. Цену на продукцию стараются держать ниже рыночной. В планах у предпринимательницы закупить новое оборудование, чтобы наладить массовое производство.



