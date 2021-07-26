Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 37 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Многодетная жительница Нур-Султана открыла свой бизнес с помощью госгранта

26 Июля 2021 10:45
Поделиться:
Многодетная жительница Нур-Султана открыла свой бизнес с помощью госгранта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многодетная жительница Нур-Султана Аякоз Шнейдер после перенесенного инсульта получила инвалидность, но сумела окончить обучающие курсы и открыть свое дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

Новости по теме
Более 1,9 тысяч нарушений прав лиц с инвалидностью выявили в Казахстане
Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов Бюллетени получили  73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области

Многодетная жительница столицы Аякоз Шнейдер после перенесенного инсульта получила инвалидность. Несмотря на проблемы со здоровьем, мать шестерых детей окончила обучающие курсы и открыла свое дело. При этом на работу она принимает людей с особыми потребностями.

В 2014 году Аякоз Шнейдер перенесла инсульт, в связи с проблемами со здоровьем женщине было сложно найти работу. В 2020 году она обратилась за помощью в столичный акимат, где ей предложили пройти курсы социального предпринимательства и принять участие в конкурсе на получение гранта.

«Я обучилась в «Атамекен», получила грант на 500 тысяч. Я сразу же купила вышивальную машину, доложила свои деньги с пособий и взяла себе оверлок. Мне помогли с арендой помещения в СПК, помогли с ремонтом, оборудованием. Также я собрала таких же людей, как я, которые не могли устроиться на работу», — рассказала Аякоз Шнейдер.

Проект Аякоз – социальный, поскольку предприниматель берет на работу преимущественно людей с особыми потребностями, предоставляя им возможность реализовать себя.

Своим примером она хочет показать, что трудом и упорством можно добиться хороших результатов, даже при наличии жизненных трудностей. По ее словам, к сожалению, у некоторых людей сложился ошибочный стереотип о многодетных матерях.

«Мы получаем столько хороших отзывов о том, что именно многодетные мамы, инвалиды работают и проявляют свои творческие направления. Если мы будем работать, к нам будут относиться очень хорошо и с благодарностью», — отметила Аякоз.

Сейчас в цеху трудится шесть сотрудников, которые шьют на заказ. Цену на продукцию стараются держать ниже рыночной. В планах у предпринимательницы закупить новое оборудование, чтобы наладить массовое производство.



Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Нур-Султан   #Социальная поддержка   #Видео   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Более 1,9 тысяч нарушений прав лиц с инвалидностью выявили в Казахстане
Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области
Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов
Бюллетени получили  73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
3 Коллективный иммунитет в Вооруженных Силах создан - Альбек Манабаев
4 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
5 Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Читайте также
Водителей «беспредельного» кортежа задержали в Мангистауской области
Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив