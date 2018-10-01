Многодетная мать о Послании: Педагоги будут заниматься своей профессиональной деятельностью

КОКШЕТАУ. КАЗИНФРОМ - Мать 11 детей и региональный представитель Акмолинского центра поддержки усыновления «Жанұя» ОФ «Ана үйі» Куралай Джумабекова, находящаяся сейчас в декретном отпуске, спешит поблагодарить Главу государства за заботу о простом народе. Ведь именно ему, как считает женщина, и посвящено очередное Послание. Своими мыслями многодетная мама поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Всегда жду с надеждой каких-то перемен в обществе. Я мама 11 детей, нахожусь сейчас в декретном отпуске. Глядя на своих детей, всегда хочу, чтобы у них в жизни были только хорошие изменения. Поэтому Послание меня весьма порадовало! К примеру, мне понравилось, что со следующего года будет повышаться статус педагога. Я сама, как педагог-психолог хотела бы большего внимания к учителям. Очень рада тому, что государство повернулось лицом и к психологам. Теперь и учителя, и психологи будут заниматься своей профессиональной деятельностью, а не так, как это было раньше. Думаю, что не зря я обучилась и смогу в дальнейшем работать по специальности. Сейчас очень много студентов учатся на психологов, они также смогут найти свое место. Ведь сегодня психологическое состояние нашей нации - прежде всего», - рассказала К. Джумабекова.

По словам собеседницы, порадовала ее и возможность повышения статуса учителя с появлением «Закон о статусе учителя», ведь пока фраза «Учитель - это звучит гордо» оставалась лишь фразой.

«Понравилось то, что минимальная зарплата повысится до 42 тысяч тенге.

Ну и конечно, мы всегда дорожим своим здоровьем, в дальнейшем мы не будем простаивать в длинных очередях. Я, как мама 11 детей, могу уже сегодня по мобильному телефону встать в очередь или вызвать врача. В дальнейшем это будет уже в электронном варианте - это радует. Могу с уверенностью сказать, что наш Казахстан продвигается вперед. Спасибо Нурсултану Абишевичу за то, что он думает о простом народе», - добавила К. Джумабекова.

Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана.