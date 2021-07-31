Многодетная мама из Сарани открыла ателье на грант от «Бастау Бизнес»

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Многодетная мама из Карагандинской области, потеряв работу, открыла своё дело. 36-летняя жительница Сарани Оксана Рассказова давно мечтала о собственном ателье, обучившись основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и получив грант на полмиллиона тенге, она добилась своей цели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оксана по профессии швея. До пандемии работала на швейном производстве, но прошлым летом ей пришлось уволиться.

«Когда началась пандемия, я была вынуждена уйти с работы, потому что закрылись детские сады, куда ходили мои дети. У меня их четверо. Именно тогда от знакомой я и узнала о проекте «Бастау Бизнес». Сходила в Центр занятости и записалась на онлайн-обучение. Я уже давно хотела открыть своё дело, но боялась брать кредит. Благодаря проекту «Бастау Бизнес» приобрела необходимые знания, получила грант на 555 тысяч тенге и смогла осуществить мечту», – рассказала Оксана.

На полученные деньги женщина купила стационарную швейную и распошивальную машинки, парогенератор, манекен, стол для раскроя, арендовала помещение и открыла ателье. Сейчас у неё уже есть постоянные клиенты. В ателье она работает одна, но в будущем планирует расширять производство.

«Конечно, доходы пока небольшие, но я не расстраиваюсь. Сейчас работаю на своё имя, чтобы клиенты ко мне возвращались. Надеюсь, всё наладится, и я смогу взять на работу хотя бы одну помощницу», – поделилась начинающая предпринимательница.

Всего за шесть месяцев этого года в Карагандинской области обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» прошли 1 299 человек. Из них 397 получили микрокредиты, а 550 стали обладателями безвозмездных грантов.

«В течение полугода мерами занятости охвачено более 20 тысяч человек. Из них трудоустроено свыше 17 тысяч. На краткосрочное обучение востребованным на рынке труда профессиям направлено 819 жителей области», – сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

В этом году мерами занятости в регионе планируется охватить около 76 тысяч жителей.