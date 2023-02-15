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    Многочисленные нарушения выявила прокуратура в органах занятости СКО

    15 Февраля 2023, 20:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области провела проверку местных исполнительных органов, занимающихся вопросами занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, прокуроры выявили многочисленные нарушения, касающиеся организации прохождения краткосрочного обучения, фиктивного трудоустройства, неосвоения целевых грантов, выделенных на поддержку бизнес-инициатив. Зарегистрировали факты бездействия Центров занятости по проведению претензионной работы в отношении недобросовестных участников программ занятости.

    «По результатам проверок внесены акты надзора об устранении нарушений законности с постановкой вопросов о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководителей Центров занятости и возмещении 38 млн тенге в государственный бюджет», - сообщили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Занятость
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