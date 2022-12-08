Многочисленные нарушения в сфере оказания госуслуг выявили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлено 795 фактов нарушений в сфере оказания государственных услуг. Об этом стало известно в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по оказанию госуслуг при департаменте агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным региональной службы коммуникаций региона, мониторинг проводился в районных, городских акиматах, районных управлениях государственных доходов, центрах занятости, ЦОНах региона.

Ранее аналитической группой было установлено, что в ряде государственных учреждений не созданы все условия для бесперебойного получения услуг населению, в том числе лицам с ограниченными возможностями.

По устранению нарушений, причин и условий, способствующих их совершению, внесено 29 предписаний, к дисциплинарной ответственности привлечено 35 сотрудников.



